Босния и Герцеговина — Португалия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Босния и Герцеговина – Португалия в квалификации Евро-2024.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 за 1.80.

«Португальцы закрыли небольшой гештальт в своей таблице и в статистике — пропустили первые мячи, и сразу два, от сборной Словакии в домашнем матче в Порту. Но Португалия выиграла 3:2, создала моментов по xG на 5, то есть должна была Португалия забить 10, а то и больше мячей. Моментов действительно было очень-очень много. Семь матчей и семь побед у сборной Португалии, она безоговорочный лидер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Босния вряд ли вмешается в борьбу за продолжение борьбы и попадание на чемпионат Европы. Да, боснийцы в последнем матче одержали победу 2:0 над Лихтенштейном. Отметим Рахмановича, игрока самарских «Крыльев», который забил и был близок к тому, чтобы забить ещё. Но Португалия — совсем другой коленкор. Какой бы состав Роберто Мартинес ни выпустил там, сплошь звёзды у сборной Португалии и забивать есть кому. Неважно, кто там впереди — Роналду или Жота.

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Я думаю, что боснийцам тяжело будет свои ворота сохранить сухими. Ну и как минимум два мяча, как мне кажется, Португалия забьёт. Мой прогноз – «индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 мяча» за 1.80», — сказал Генич.

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