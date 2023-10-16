Россия — Кения: прогноз Эдуарда Мора на контрольную игру в Турции

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч Россия — Кения.

Ставка: победа России за 1.88.

«Кенийцы, как и россияне, не участвуют в официальных матчах. Они были отстранены от отбора на Кубок Африки. И поэтому команда играет только товарищеские матчи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Кении уступает России в классе, здесь даже сравнивать нечего. Нужно отталкиваться от россиян, которые будут играть основным составом. Сама команда уже показала характер, а тренерский штаб закончил эксперименты. Всё-таки уже начала сборная играть на россиян.

Уже объявлено, что Миранчуки сыграют в стартовом составе, а им есть что доказывать. Думаю, что и Джикия появится. И не думаю, что стартовый состав в Турции будет уступать тому, что в Москве обыграл Камерун, хоть и не без доли везения», — сказал Мор.