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Россия — Кения: прогноз Эдуарда Мора на контрольную игру в Турции

Россия — Кения: прогноз Эдуарда Мора на контрольную игру в Турции
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч Россия — Кения.

Ставка: победа России за 1.88.

«Кенийцы, как и россияне, не участвуют в официальных матчах. Они были отстранены от отбора на Кубок Африки. И поэтому команда играет только товарищеские матчи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Кении уступает России в классе, здесь даже сравнивать нечего. Нужно отталкиваться от россиян, которые будут играть основным составом. Сама команда уже показала характер, а тренерский штаб закончил эксперименты. Всё-таки уже начала сборная играть на россиян.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже объявлено, что Миранчуки сыграют в стартовом составе, а им есть что доказывать. Думаю, что и Джикия появится. И не думаю, что стартовый состав в Турции будет уступать тому, что в Москве обыграл Камерун, хоть и не без доли везения», — сказал Мор.

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