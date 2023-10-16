Россия — Кения: прогноз Константина Генича на товарищескую игру 16 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Россия – Кения.

Ставка: победа России за 1.87.

«Сборная России, воодушевлённая победой над сборной Камеруна при достаточно хорошей игре и прекрасной атмосфере на стадионе «Динамо», отправляется теперь в Турцию играть товарищеский матч с Кенией. Что из себя представляет сборная Кении — для многих загадка. Да, есть интересные футболисты, играющие в не самых топовых клубах, но в топовых чемпионатах. Примерно понятен уровень сборной России. Вопрос мотивации. Как команда отнесется к этой встрече. Но раз есть положительный настрой, позитивные эмоции после победы над Камеруном — надо эту линию стараться продолжать держать и чуть-чуть снизить градус давления и критики, которая была вполне обоснована и объективна в адрес сборной России в последнее время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, даже несмотря на то, что игра пройдёт на нейтральной территории, с настроем всё будет хорошо, всё будет в порядке и сборная России снова порадует российских болельщиков.

Мой прогноз — победа сборной России за 1.87. Если уж Кению не обыгрывать, ну я не знаю», — сказал Генич.