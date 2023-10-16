Россия — Кения: ставка Романа Павлюченко на контрольную игру

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Кения.

Ставка: победа России за 1.94.

«Россия и Кения встретятся в рамках товарищеского матча. Пару дней назад команда Карпина показала неплохой футбол в игре с Камеруном. Думаю, сейчас наши футболисты тоже смогут выиграть.

В матче с Камеруном мы увидели то, что можно назвать основным составом команды. Хотя нескольких важных игроков Карпин оставил на скамейке в первом тайме – Соболева, братьев Миранчуков. Впрочем, и без них россияне неплохо смотрелись, в атаке были креативны. Смог свой первый гол за сборную забить Чалов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нельзя сказать, что камерунцы не могли сравнять. Моментов у соперника было много. Но тут в первую очередь стоит отметить надёжную игру Сафонова, который несколько сложных мячей потащил. В общем, мы увидели плотный и хороший матч в исполнении нашей команды. Посмотрим, как себя сборная покажет сейчас.

Кения же за последний год, как и сборная России, проводила только товарищеские матчи. В них команда чередовала победы и поражения. Уступал коллектив вроде не таким сильным командам – 0:1 с Маврикием и с Южным Суданом. А вот Катар, к примеру, смогли обыграть – 2:1.

В общем, я уверен в нашей сборной. Камерун был по делу обыгран, могли даже ещё больше забить. А Кения, если судить по именам, немного слабее камерунцев. Конечно, разгрома я не жду, это всё-таки бегущая африканская команда. Но победа всё равно достанется подопечным Карпина», — сказал Павлюченко.