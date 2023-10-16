Бельгия — Швеция: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Швеция.

Ставка: победа Швеции с форой (0) за 3.60.

«Бельгия и Швеция сыграют друг с другом в рамках отбора на Евро-2024. Бельгийцы уже гарантировали себе выход в финальный этап турнира. Так что не уверен, что выиграют тут именно хозяева поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победив Австрию пару дней назад (3:2), Бельгия сумела обеспечить себе выход в финальный этап Евро-2024. Сейчас команда лидирует в группе с отрывом от Швеции с третьей позиции на десять очков. Да, у шведов есть игра в запасе, но опередить «красных дьяволов» у них уже не выйдет.

У команды Тедеско отсутствует её главный игрок – Де Брёйне травмирован. Но зато в неплохой форме находится Лукаку. На ЧМ-2022 этот форвард часто, скорее, «мешал» своей команде в атаке. Однако сейчас Ромелу набрал форму – забивает в большинстве последних игр.

Швеция находится в одном матче от потери шансов на выход в финальный этап Евро. Да, Бельгию ей уже точно не удастся опередить. Но вот отрыв Австрии, имеющей на одну игру больше, ещё не такой большой – семь очков. Так что шведов в оставшихся турах устроят только победы.

Я считаю, что Бельгии будет тяжело тут выиграть. Состав у команды уже далеко не самый молодой, да и сильной мотивации нет – на Евро они отобрались. А вот Швеция будет активно атаковать все 90 минут. Уверен, что гости сейчас как минимум не уступят», — сказал Павлюченко.