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Бельгия — Швеция: прогноз Тимура Журавеля на матч квалификации Евро-2024

Бельгия — Швеция: прогноз Тимура Журавеля на матч квалификации Евро-2024
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Бельгия — Швеция.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.57.

«К сожалению, пока все мои прогнозы на отбор Евро-2024 слишком мимо, хотя логика в каждом из прогнозов есть, но она не срабатывает, а срабатывает другая логика.

Бельгия и Швеция должны сыграть «верх». Бельгия уже на Евро-2024, а Швеция потеряла эти шансы. Мне кажется, что между ними будет раскованный матч. Бельгийцы сейчас в порядке, Лукаку забивает. Но я думаю, что Тедеско даст Лукаку отдохнуть, а выпустит голодных и недополучавших игровое время футболистов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что матч будет открытым, есть в атаке кому решать. Шведы, возможно, тоже что-то забьют, поэтому будет верх. Поскольку Бельгия всё же выше классом и идёт по накатанной, то мне кажется, что Бельгия победит. Поэтому можно объединить две ставки в одну.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Надо признать, что Тедеско в Бельгии проводит шикарную работу, даже лучше, чем это делал Роберто Мартинес, который сейчас во главе Португалии. Интересно будет посмотреть, если они встретятся на Евро-2024», — сказал Журавель.

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