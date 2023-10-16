«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.59.

«Что ни говори, но игра «Торпедо», «Северстали» — это хоккейная крайность. Как и игра «Локомотива», но только с противоположной стороны. Средства борьбы с крайностями давно выработаны, срабатывают не всегда, далеко не всегда, но обычно в самый ответственный момент срабатывают. И на подиуме в очередной раз оказывается золотая середина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но это ещё впереди, а пока крайности снова сходятся, на этот раз в Нижнем Новгороде. В Череповце, в первом матче, «Торпедо», скажем честно, отскочило, но отскочило хорошо и красиво. Получится ли повторить это дома – непонятно. Матч со «Спартаком» оставил немало вопросов по реализации. Можно с уверенностью сказать, что моментов в предстоящем матче будет с избытком, причём и у тех и у других. Кто лучше ими воспользуется – тот в итоге и победит. Можно зайти на эту ситуацию с другой стороны и констатировать: у кого лучше сыграет вратарь – тот и будет на коне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Кстати, по статистике у соперников полная и абсолютная ничья по количеству побед в личных встречах. А для совсем вовлечённых сообщим, что «Торпедо» дома набирает 66,7 процента очков (то есть два из каждых трёх), а «Северсталь» на выезде – 55,6 процента, что тоже очень неплохо. Дальше рядите сами, что же касается меня, то во многом повторю прогноз первого междусобойчика. Весёлый матч с тоталом выше 6.5. Но два очка на этот раз наберёт «Северсталь», причём это не означает, что «Торпедо» снова, как и со «Спартаком», останется без штанов», — сказал Лебедев.