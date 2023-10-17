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Англия — Италия: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Англия — Италия: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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17 октября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Англия — Италия. Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Ремейк финала Евро-2020! В отборочном турнире эти команды пока лидируют в своей группе. Англичане потеряли только одно очко и в случае победы могут гарантировать себе путёвку на чемпионат Европы. У итальянцев ситуация посложнее: сборная Украины преследует команду Лучано Спаллетти, а ещё матч с Англией пропустят несколько ключевых игроков. Смогут ли итальянцы выстоять?

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