«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.83.

«Это будет уже четвёртое по счёту противостояние географических соседей в текущем сезоне. Два из трёх прошли в Магнитогорске, одно – в Екатеринбурге. А поскольку нынче у нас побеждают исключительно хозяева, то и локальный счёт 2-1 в пользу «Магнитки».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хозяевам победы даются непросто, два из трёх междусобойчиков завершились за пределами основного времени. Большим количеством заброшенных шайб команды болельщиков не баловали, самый большой тотал в трёх матчах – 6 шайб, но в среднем их меньше. В общем, картина предстоящего четвёртого по счёту противостояния вырисовывается достаточно чётко. Можно эту картину ещё «протереть тряпочкой», добавив, что «Автомобилист» дома очков не терял, одержав в восьми домашних матчах восемь побед. А вот «Магнитка» на выезде набирает 70,8 процента очков. Результат, конечно, сам по себе впечатляющий, но против екатеринбургского домашнего абсолюта как-то не катит.

Итак, получается у нас очередная битва равных соперников, которая почти наверняка завершится в одну шайбу, вполне возможно, не вместится в формат 60 минут и тотал у которой вряд ли превысит 6.5. А два очка в итоге наберёт «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Хотя уже можно начинать играть на прерывание домашней победной серии екатеринбуржцев. Слишком она большая и потихоньку начинает давить психологически», — сказал Лебедев.