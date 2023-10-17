Англия — Италия: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — Италия.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«Можно сказать, что это будет классика европейского футбола. Англия в группе пока опережает Италию на три очка. Англия недавно играла товарищеский матч с Австралией (1:0), но у австралийцев были моменты. Матч Италии с Мальтой за основу брать не стоит. Это явно был такой себе тест перед выездом на матч с Англией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды часто играют между собой. Был и финал Евро-2020, который завершился 1:1. Два матча в Лиге наций, которые завершились «низами». В первом матче этого отбора на выезде Англия выиграла 2:1. Первый тайм был целиком и полностью за англичанами.

По статистике в шести из последних восьми очных матчей доезжал вариант 2-3 гола. Для таких команд вообще не имеет значения, где играть. Да, Англия играет дома при своих болельщиках, но Италия при Лучано Спаллетти умеет себя адаптировать на выезде.

На исход в данном случае, когда такая статистика тотала 2-3 гола, не вижу смысла ставить. Больше трёх голов не жду, но и меньше двух — маловероятно», — сказал Генич.