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Англия — Италия: прогноз Павла Погребняка на матч отборочного турнира чемпионата Европы

Англия — Италия: прогноз Павла Погребняка на матч отборочного турнира чемпионата Европы
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Англия — Италия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

«Легендарный «Уэмбли» примет двух непримиримых соперников. По собственному опыту скажу, что нас ждёт напряжённое противостояние. Важный матч для обеих команд в группе С.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Англия много забивает и пока что меньше всех пропустила, а игра первого круга квалификации завершилась победой Англии со счётом 2:1.

У Италии дефицит хороших исполнителей, а тут ещё Тонали и Дзаньоло решили наведаться в полицейский участок.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 8-й тур
17 октября 2023, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прогнозирую яркий и результативный футбол, поэтому моя ставка — ТБ 2.5», — сказал Погребняк.

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