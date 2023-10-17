Англия — Италия: прогноз Павла Погребняка на матч отборочного турнира чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Англия — Италия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

«Легендарный «Уэмбли» примет двух непримиримых соперников. По собственному опыту скажу, что нас ждёт напряжённое противостояние. Важный матч для обеих команд в группе С.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Англия много забивает и пока что меньше всех пропустила, а игра первого круга квалификации завершилась победой Англии со счётом 2:1.

У Италии дефицит хороших исполнителей, а тут ещё Тонали и Дзаньоло решили наведаться в полицейский участок.

Прогнозирую яркий и результативный футбол, поэтому моя ставка — ТБ 2.5», — сказал Погребняк.