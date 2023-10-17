Англия — Италия: прогноз Эдуарда Мора на отборочный матч чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Англия — Италия.

Ставка: победа Англии за 1.68.

«Интересная вывеска. Но англичане кажутся явными фаворитами. У них стабильный состав. Они давно играют вместе. В последней товарищеской игре «три льва» обошлись без лидеров, Кейна, Беллингема, которые являются лучшим и в странах, и в клубах. Свежие они на поле себя проявят и, возможно, забьют мячи.

Что касается Италии, то у команды еще идет перестройка. Сменился тренер. У команды всего одна звезда – в центре поля, Барелла. Все остальные игроки среднего европейского уровня. Спаллетти еще ищет сочетания, поэтому часто проводит ротацию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, Италии нужны очки. Но я напомню, что на первом месте идет Англия, на втором – Италия, на третьем – Украина. Борьба в группе еще есть. Но я думаю, что англичане победят, причем они сделают это уверенно. И практически решат задачи выхода в финальную стадию Евро-2024», — сказал Мор.