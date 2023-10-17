Англия — Италия: ставка Романа Павлюченко на отборочную игру Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Италия.

Ставка: ничья и обе забьют за 5.00.

«Англия и Италия встретятся в главной игре тура квалификации Евро-2024. Это матч двух равных соперников. Не уверен, что они определят победителя.

Англия в последнем туре отбора на чемпионат Европы не сумела обыграть Украину (1:1). Таким образом, прервалась серия побед команды. До этого в квалификации турнира англичане только выигрывали. В таблице команда Саутгейта располагается на первой строчке, опережая двух преследователей на три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо матчей Евро, Англия в последние месяцы провела пару товарищеских встреч, в которых выиграла — 1:0 с Австралией и 3:1 с Шотландией. А вот Италия давно не проводила товарищеских спаррингов. Помимо Евро, летом команда участвовала в финальном раунде Лиги Наций, где заняла третье место.

В группе чемпионата Европы Италия дважды потеряла очки — 1:2 с Англией, когда команду ещё тренировал Роберто Манчини, и 1:1 с Северной Македонией. Сейчас в таблице итальянцы идут на второй позиции и обгоняют Украину только по дополнительным параметрам.

У Италии совсем недавно сменился главный тренер. Теперь «лазурной командой» руководит чемпион Серии А прошлого сезона — Лучано Спаллетти. Но вот состав больших изменений не претерпел.

В целом уровень команд примерно одинаковый. Недаром они встречались ещё и в финале Евро-2020, где тоже в основное время не выявили победителя. В одном я точно уверен — тут можно ждать голов. До конца этого этапа отбора на Евро осталось совсем мало матчей», — сказал Павлюченко.