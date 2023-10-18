UFC 294: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

UFC 294 состоится 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 294 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск. Главный поединок карда Махачев — Волкановски ориентировочно начнётся не ранее 23:00 мск.
Посмотреть бои основного карда UFC 294, в том числе поединок Махачева и Волкановски, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 294 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Сразу четыре россиянина примут участие в турнире. Помимо главного боя Ислама Махачева, Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Помимо этих боёв, Хамзат Чимаев бросит вызов Камару Усману.
В прелимах также примут участие два представителя России. Это Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.
Основной кард:
- Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);
- Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);
- Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);
- Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);
- Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).
Предварительный кард:
- Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);
- Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);
- Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);
- Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);
- Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);
- Натаниэль Вуд — Мухаммад Наимов (полулёгкий вес);
- Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);
- Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).