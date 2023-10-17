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Перу — Аргентина: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора ЧМ-2026

Перу — Аргентина: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора ЧМ-2026
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18 октября состоится матч отборочного турнира ЧМ-2026 Перу — Аргентина. Начало — в 05:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Пока в Европе проходит отбор на континентальное первенство 2024 года, в Южной Америке уже стартовал отборочный турнир к ЧМ-2026. В третьем туре перуанцы принимают чемпионов мира — сборную Аргентины. Что смогут противопоставить хозяева грозному сопернику?

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