«Детройт» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 шайбы за 2.17.

«Питтсбург» сейчас обладает мощной атакой, и в ударе Евгений Малкин, который в последних двух матчах набрал сразу 6 (2+4) очков.

Это были победы над «Вашингтоном» (4:0) в гостях и над «Калгари» (5:2) дома. Причём очень хороши и другие нападающие – Сидни Кросби в полном порядке, после травмы вернулся Джейк Гюнцель, здорово в тройку к Малкину вписался Райлли Смит, который взял Кубок Стэнли с «Вегасом» минувшим летом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Детройт» тоже имеет хорошее будущее. Это подтверждают две победы в последних двух матчах: 6:4 с «Тампой» и 4:0 с «Коламбусом». «Сухарь» сделал Джеймс Раймер, но основным вратарём «Ред Уингз» является Вилле Хуссо, который имеет пока плохой процент отражённых бросков (86,3%).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы не стал тут гадать на победителя. Но предположил бы, что «Питтсбург» сумеет забросить в ворота «Детройта» минимум четыре шайбы. Сильная атака, помноженная на слабого вратаря, может привести к этому результату.

Я бы в этом матче взял кэф 2.17 на то, что «Питтсбург» пробьёт индивидуальный тотал в 3.5 шайбы», — сказал Лысенков.