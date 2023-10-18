«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».
Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.45.
«Северсталь» на ходу, на очень хорошем ходу, что показала в предыдущем туре в Нижнем Новгороде. Правда, не совсем понятно, сколько в этой победе от мощности «Северстали», а сколько от торпедовских проблем. Но в любом случае череповчане сейчас смотрятся шикарно.
Про «Динамо» такого не скажешь. Команда смотрится достаточно натужно, но даже при этой натужности очки набирает. И, скажем, чуть живую «Сибирь» бело-голубые всё-таки угомонили в основное время. Подозреваю, что сил на то, чтобы связать по рукам и ногам череповецких бесенят, у динамовцев может и хватить. Победить, скорее всего, не хватит, а вот помучить-поизмываться – так это вполне. Приблизительно так же, как это было в первом матче этих соперников, который бело-голубые выиграли в Череповце 1:0 в овертайме.
Поэтому закладываюсь на небольшое количество заброшенных шайб, прогнозируя тотал ниже 6.5. И предполагаю, что в предстоящем матче гости наберут минимум одно очко. Потому что «Динамо» Кудашова – это такая тайна за семью печатями, которая может в любой момент и кому угодно свалиться на голову. В том числе и «Северстали», — сказал Лебедев.