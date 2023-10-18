«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.45.

«Северсталь» на ходу, на очень хорошем ходу, что показала в предыдущем туре в Нижнем Новгороде. Правда, не совсем понятно, сколько в этой победе от мощности «Северстали», а сколько от торпедовских проблем. Но в любом случае череповчане сейчас смотрятся шикарно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про «Динамо» такого не скажешь. Команда смотрится достаточно натужно, но даже при этой натужности очки набирает. И, скажем, чуть живую «Сибирь» бело-голубые всё-таки угомонили в основное время. Подозреваю, что сил на то, чтобы связать по рукам и ногам череповецких бесенят, у динамовцев может и хватить. Победить, скорее всего, не хватит, а вот помучить-поизмываться – так это вполне. Приблизительно так же, как это было в первом матче этих соперников, который бело-голубые выиграли в Череповце 1:0 в овертайме.

Поэтому закладываюсь на небольшое количество заброшенных шайб, прогнозируя тотал ниже 6.5. И предполагаю, что в предстоящем матче гости наберут минимум одно очко. Потому что «Динамо» Кудашова – это такая тайна за семью печатями, которая может в любой момент и кому угодно свалиться на голову. В том числе и «Северстали», — сказал Лебедев.