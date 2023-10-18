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«Динамо» Москва — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Динамо» Москва — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.60.

«Москвичи вернулись-таки на победную орбиту после серии неудачных матчей. В понедельник подопечные Алексея Кудашова с трудом, но обыграли в Петровском парке новосибирскую «Сибирь» — 2:1. Эта победа стала для москвичей 12-й в 19 матчах. И, конечно, Никита Гусев, Бреннан Менелл, Джордан Уил и компания имеют хороший запас прочности перед очередным матчем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Череповецкая «Северсталь» под руководством Андрея Козырева показывает яркий и атакующий хоккей. А это всегда сопряжено с риском получить неожиданный результат. На данный момент у команды с берегов Шексны восемь побед в 17 матчах. И последнюю из них череповчане одержали в Нижнем Новгороде – 4:0. Теперь Никита Коростелёв, Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко и их партнёры постараются неприятно удивить болельщиков «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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П1
X
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В последних 25 очных встречах у бело-голубых 16 побед над череповчанами. При этом совсем недавно команды играли на льду «Северстали» и там динамовцы одержали трудную победу в овертайме. Сейчас настал черёд выигрывать череповецкому клубу», — сказал Емелин.

Ещё один прогноз на матч:
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«Динамо» М — «Северсталь». Никита Гусев добавит хитринки
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