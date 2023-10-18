«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.90.

«То, что «Торпедо» проиграло три из четырех последних матчей, – невелика беда. Вон ЦСКА и СКА никуда не торопятся, проигрывают кому попало и ничуть этим не заморачиваются. Другое дело, что «Торпедо» начало проигрывать командам своего уровня. Причем делает это на глазах собственных болельщиков, а теперь еще с грохотом и под фанфары.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сибирь», конечно, можно считать командой одного уровня с «Торпедо» только весьма условно. Особенно сейчас, когда у сибиряков в наличии действующая серия из шести поражений подряд. Но «Сибирь», надо сказать, не сдается, цепляется и в предыдущем туре чуть не зацепилась за «Динамо». И за «Торпедо», влетающее дома насухо Череповцу, вцепиться вполне может.

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Учитывая вышеизложенное, прогнозирую не слишком голевой матч, ибо хваленое нижегородское нападение куда-то попряталось. Думаю, что тотал будет от 4,5 и выше. А по итогам матча «Сибирь» наберет минимум одно очко», — сказал Лебедев.