Чжан Чжичжэнь — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Токио

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Токио Чжан Чжичжэнь – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева в трёх сетах за 3.40.

«Аслан Карацев на харде за последний год сыграл 24 матча и выиграл 11 из них. 30-летний обладатель трёх титулов в одиночном разряде на недавнем турнире в Шанхае проиграл уже в первом раунде и сейчас занимает 63-ю строчку мирового рейтинга. Но здесь, в Токио, он выиграл в первом круге у американца Фрэнсиса Тиафо – 7:6, 6:3. Между прочим, Фрэнсис 11-я ракетка мира и был посеян под шестым номером.

Чжан Чжичжэнь находится в мировом рейтинге на 60-м месте, а в первом круге 27-летний китайский теннисист обыграл недавнего триумфатора Шанхая поляка Роберта Хуркача – 3:6, 6:4, 7:6. Эта победа стала девятой для Чжичжэня в 16 матчах на харде.

Между собой теннисисты встречались дважды. В 2022 году на харде победил китаец (4:6, 6:4, 6:1), а в 2023 году на грунте россиянин взял реванш — 7:6, 6:4.

Силы соперников в предстоящем поединке примерно равны. Но Аслана Карацев именно сейчас готов к новым выигрышам. В этом убеждает его победа над Тиафо. Сегодня Аслан тоже возьмёт верх в трёх партиях», — сказала Петрова.