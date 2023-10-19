ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.63.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Безусловно, главный матч и всего игрового дня, и как бы не всей недели. Но матч будет на любителя, потому что смотреть его – это как смотреть на шахматный матч гроссмейстеров на сцене. Понимаешь, что присутствуешь при событии и возле сонма великих, но какое же терпение нужно, чтобы досидеть до конца.

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Два предыдущих матча этих соперников в нынешнем сезоне завершились с одинаковым счётом 2:1 и оба раза в пользу гостей. А поскольку поиграть успели и в Москве, и в Ярославле, то текущий счёт равный – 1-1. Поскольку ничего особенного с того времени с командами не случилось, их главные тренеры не перековались и не перевоспитались, заиграв в другой хоккей, то ничего нового от третьего по счёту противостояния сезона ждать не приходится. Будет «супербодалово» и тренерские «шахматы» одновременно.

При этом, в отличие от двух предыдущих матчей, вероятность дополнительного времени гораздо выше, пусть ЦСКА и продолжает штормить. Поэтому предполагаю малорезультативную игру, пресыщенную борьбой, с тоталом не выше 6.5. И по итогам этой эпохальной битвы «Локомотив» наберёт минимум одно очко», — сказал Лебедев.

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