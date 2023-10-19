ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.85.

«В трёх последних матчах ворота ЦСКА защищали три вратаря. С Шарыченковым армейцы всухую разгромили «Куньлунь» (7:0), с молодым Гамзиным обыграли сочинцев, а вот с Федотовым вчистую уступили в дерби «Спартаку» (3:5 и прямая вина голкипера в нескольких пропущенных шайбах). Если Фёдоров рискнет и поставит на матч с принципиальным соперником растренированного Федотова, «Локомотив» выиграет в результативном стиле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если у хозяев будет другой вратарь, града шайб ждать не стоит. Но «Локомотив» всё равно победит. Команда Никитина набрала блестящий ход и после обидной осечки в Омске будет только злее. Армейцы же, несмотря на все яркие разгромы аутсайдеров, вот уже месяц не могут обыграть сильного соперника. Они уступают СКА, «Спартаку», а последняя победа над равными по классу была 23 сентября, как раз в гостях у «Локомотива». Теперь ярославцы возьмут реванш», — сказал Плющев.