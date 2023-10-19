«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.28.

«В предыдущем туре «Трактор», можно сказать, «дошёл до ручки» — проиграл дома «Амуру». Проиграл, надо сказать, по делу. Более того, в течение всего матча не отпускало ощущение, что челябинцы головой находятся уже в следующей игре, против «Магнитки», которая для них куда важнее и принципиальнее. Другое дело, что хоккейный бог сверху всё видит и, как правило, жестоко наказывает за такое отношение к хоккею. Можно сказать, что уже наказал поражением от «Амура» и ведь может продолжать наказывать и в следующем матче. И получится так, что «Трактор», желавший одолеть хабаровчан малой кровью и сэкономить побольше сил к «Магнитке», пролетит как фанера над Парижем, и там и там.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А как не пролететь с «Магниткой», у которой в данный момент трёхматчевая победная серия и 73 процента гостевых очков? Это супротив 50 процентов домашних очков «Трактора». Понятно, что против «Магнитки» челябинцы будут играть «на разрыв аорты», а «металлурги» сейчас вроде бы не совсем в форме, но…

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, с учётом всего вышенаписанного прогнозирую бой серьёзный, но не шибко голевой. Думаю, выше 6.5 тотал не поднимется. А по итогам этого неравного боя «Магнитка» наберёт в Челябинске минимум одно очко. Скорее всего, наберёт даже два, но закладываться на них не стану, потому что «Трактор» жалко и хочется оставить ему шанс», — сказал Лебедев.