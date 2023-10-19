«Трактор» – «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Трактора» и тотал меньше 5.5 за 2.30.

«Из восьми матчей в октябре «Магнитка» выиграла шесть. У команды Разина три победы подряд, и она уверенно лидирует на Востоке. Тем не менее, фаворит предстоящего уральского дерби, на мой взгляд, хозяева – по двум причинам. Во-первых, челябинцам победа банально нужнее. В четырёх последних встречах у них три поражения, причём все, как говорится, необязательные, не по игре, да ещё и в основном от аутсайдеров. После такого нужно реабилитироваться. Хозяева выйдут с кубковым настроем и будут выпрыгивать из коньков. У «Металлурга» такие эмоции вынуть из себя не получится.

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Вторая причина – неидеальная игра самих гостей. Например, позавчера в Екатеринбурге «Автомобилист» выглядел не хуже «Магнитки», но умудрился дважды пропустить в большинстве. К тому же у подопечных Разина не всё получается против команд, грамотно действующих от обороны. На фоне сверхмотивированного «Трактора» слабые стороны «сталеваров» могут проявиться сильнее. Ставим на победу хозяев и не ждём результативного хоккея. Максимум четыре шайбы на двоих. Победа «Трактора» + тотал меньше 5,5», — сказал Плющев.