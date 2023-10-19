«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Амур».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.44.

«На девятом домашнем матче «Автомобилист» всё-таки уступил, и больше в КХЛ не осталось команд, не проигравших дома ни одного матча. Но это совершенно не означает, что теперь «Автомобилист» ударится во все тяжкие и начнет дома сливать игру за игрой. Скорее, наоборот – это «Амуру» не повезло, потому что после сухого поражения от «Магнитки» в Екатеринбурге ждёт его горячий приём с желанием немедленной сатисфакции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч тоже не на стороне хабаровчан, которые в последний раз побеждали в славном городе Свердловске аж в ноябре 2016 года, и после этого было восемь матчей сплошных неудач и унижений. Потому что половина из них закончилась сухой победой хозяев, а «Амур» иногда пропускал там и по восемь штук.

Текущая статистика опять-таки не про «Амур». 89,9 процента домашних очков «Автомобилиста» против 54,5 выездного очка дальневосточников. Хорошо хабаровчане играют на выезде, слов нет, но по сравнению с тем, как уральцы играют дома, всё равно плохо.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, прогнозирую достаточно упорный (по крайней мере, в двух первых периодах) матч с тоталом выше 5.5. По итогам матча «Автомобилист» наберёт два очка любым легальным способом», — сказал Лебедев.