«Динамо» Мн — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Куньлунь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.72.

«Неплохо разогнавшись по ходу сезона, минчане забуксовали в гостях у двух весьма мощных соперников – СКА и «Салавата Юлаева». Календарь предоставляет «зубрам» шикарную возможность завершить эту черную серию, подставляя ему полуживой «Куньлунь», выходящий на второй десяток поражений подряд. Тем более что совсем недавно минчане с китайцами играли, и ничем хорошим для «Куньлуня» это не закончилось. Сатисфакция за поражение на самом старте сезона оказалась не только полной, но и сухой.

Таким образом, у нас будет уже третья в нынешнем сезоне встреча не российских, но отнюдь не чуждых нам команд. И пока счёт в их противостоянии равный — а вот игра соперников совсем не равна. Минчане набрали определённый ход, пусть даже подрубленный Питером и Уфой. А вот у китайцев хода нет давно, и когда он появится – никому не известно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Иными словами, есть всё для того, чтобы спрогнозировать достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом выше 4,5. По итогам которого почти наверняка победят хозяева, почти наверняка в основное время и почти наверняка с преимуществом от двух шайб и более.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Заканчивали бы вы с этим олимпийским бредом, товарищи китайцы! Ведь можете играть, мы в начале сезона своими глазами это видели», — сказал Лебедев.