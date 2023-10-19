Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда бой UFC 294, время начала, какой канал покажет

21 октября в главном поединке турнира UFC 294 померяются силами Ислам Махачев и Александр Волкановски. Бой состоится на стадионе «Этихад-Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Предполагается, что поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски начнётся не раньше 23:00 мск. В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Эксперты считают фаворитом Ислама Махачева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.35. Шансы Александра Волкановски оценили коэффициентом 3.40. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 60.0.

Помимо главного боя Ислама Махачева, Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Кроме того, Хамзат Чимаев бросит вызов Камару Усману.

В прелимах также примут участие два представителя России. Это Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.