Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

UFC 294: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC 294 состоится 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 294 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск. Главный поединок карда Махачев — Волкановски ориентировочно начнётся не ранее 23:00 мск.

Посмотреть бои основного карда UFC 294, в том числе поединок Махачева и Волкановски, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 294 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Сразу четыре россиянина примут участие в турнире. Помимо главного боя Ислама Махачева, Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Помимо этих боёв, Хамзат Чимаев бросит вызов Камару Усману.

В перелимах также примут участие два представителя России. Это Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Основной кард:

Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);

Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);

Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);

Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).

Предварительный кард: