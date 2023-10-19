UFC 294: получи фрибет и выиграй крутые призы к главному событию осени!
21 октября в Абу-Даби пройдёт вечер единоборств UFC 294. Прими участие в акции от букмекера Winline, получи фрибет и получи возможность выиграть крутые призы!
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PS5 с игрой UFC, комплекты мерча (рюкзак, футболка, кепка), подписки на UFC Fight Pass на год (70 штук) и на три месяца (100 штук), а также футболки «Дадим Жару в Абу Даби» (10 штук).
Победителей объявят 23 октября. Всем удачи!
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