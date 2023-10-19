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UFC 294: получи фрибет и выиграй крутые призы к главному событию осени!

UFC 294: получи фрибет и выиграй крутые призы к главному событию осени!
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21 октября в Абу-Даби пройдёт вечер единоборств UFC 294. Прими участие в акции от букмекера Winline, получи фрибет и получи возможность выиграть крутые призы!

Чтобы принять участие в розыгрыше, выполни следующие условия:

  • Если ты уже зарегистрирован в Winline, сделай ставку на сумму 2940 рублей на события в рамках карда турнира UFC 294.

Гарантированный приз — фрибет на 500 рублей! Кроме того, среди участников разыграют
PS5 с игрой UFC, комплекты мерча (рюкзак, футболка, кепка), подписки на UFC Fight Pass на год (70 штук) и на три месяца (100 штук), а также футболки «Дадим Жару в Абу Даби» (10 штук).

Победителей объявят 23 октября. Всем удачи!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736

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