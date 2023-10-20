«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.32.

«Никому не советую обольщаться победой «Сибири» в Нижнем Новгороде. Просто в «Торпедо» сейчас гостит белый полярный зверёк, который иногда бывает худым, но чаще полным. И клюшки у них «не той системы». Поэтому если кто-то думает, что теперь-то уж «Сибирь» начнет валить всех направо и налево, то он рискует сильно ошибиться. Причём сразу, уже в следующем матче, где с сибиряков будут спускать шкуру в Казани.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А шкуру с них там спускать будут. Потому что разница потенциалов очень большая. К тому же «Ак Барс» после возвращения с Дальнего Востока имел почти неделю выспаться, выгуляться и хорошо подготовиться.

Однако уверен, что разрыва новосибирцев «на ветошь» в Казани не произойдёт. Потому что после «Сибири» казанцам разбираться с ЦСКА и «Авангардом». То есть пластаться и ложиться костьми в первом после возвращения домашнем матче «большие татары» не станут. Полагаю, что попытаются справиться «малой кровью» и у них это получится.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Выходит такой прогноз. Достаточно упорный матч, в котором не будет явного хозяйского перевеса, а будет «курочка по зёрнышку», что-то вроде шайбочки за период. В результате «Ак Барс» увеличит свою победную серию до шести матчей, причём сделает это в основное время, а тотал не превысит 5.5», — сказал Лебедев.