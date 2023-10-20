«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.25.
«Пока «Северсталь» швыряет из огня да в полымя, гениальные матчи чередуются с «ниже среднего», а победы чередуются с поражениями, «Салават Юлаев» тихой сапой наработал на серию из четырёх побед. И уже совсем скоро по праву войдёт в первую четвёрку Восточной конференции, выкинув оттуда «Ладу» обнаглевшую.
В целом практически всё на стороне гостей. Причём не так чтобы с перебором, когда всего становится так много, что это начинает вызывать подозрения. У «Салавата» полуторное превосходство по количеству побед в междусобойчиках, оба выигранных матча в прошлом сезоне. Плюс 50 процентов гостевых очков (не густо, но всё же) против 42,9 процента домашних очков «Северстали». Кстати, по количеству очков, набранных на своём льду (не процентов, а общего количества), череповчане занимают последнее место и на Западе, и во всей лиге. То есть «Северсталь» гораздо лучше играет, когда родные болельщики смотрят её по телевизору, но тут придётся играть дома.
Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно непростой матч для обоих соперников – по крайней мере два первых периода. Но в заключительной трети матча преимущество «юлаевцев» в классе и индивидуальном мастерстве должно сказаться, и «Салават» должен набрать к финальной сирене, то есть в основное время, два очка», — сказал Лебедев.