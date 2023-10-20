«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.25.

«Пока «Северсталь» швыряет из огня да в полымя, гениальные матчи чередуются с «ниже среднего», а победы чередуются с поражениями, «Салават Юлаев» тихой сапой наработал на серию из четырёх побед. И уже совсем скоро по праву войдёт в первую четвёрку Восточной конференции, выкинув оттуда «Ладу» обнаглевшую.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В целом практически всё на стороне гостей. Причём не так чтобы с перебором, когда всего становится так много, что это начинает вызывать подозрения. У «Салавата» полуторное превосходство по количеству побед в междусобойчиках, оба выигранных матча в прошлом сезоне. Плюс 50 процентов гостевых очков (не густо, но всё же) против 42,9 процента домашних очков «Северстали». Кстати, по количеству очков, набранных на своём льду (не процентов, а общего количества), череповчане занимают последнее место и на Западе, и во всей лиге. То есть «Северсталь» гораздо лучше играет, когда родные болельщики смотрят её по телевизору, но тут придётся играть дома.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно непростой матч для обоих соперников – по крайней мере два первых периода. Но в заключительной трети матча преимущество «юлаевцев» в классе и индивидуальном мастерстве должно сказаться, и «Салават» должен набрать к финальной сирене, то есть в основное время, два очка», — сказал Лебедев.