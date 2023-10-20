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«Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Неман».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Неман» участвует в чемпионской гонке и отстаёт от лидирующего минского «Динамо» на три очка. «Торпедо» на три очка опережает ближайшего преследователя в борьбе за бронзовые медали. Обе команды максимально мотивированы на финишном отрезке сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клуб из Гродно в лучшей форме – четыре победы подряд. Жодинцы не проигрывают с начала августа, но очень много очков потеряли, расходясь миром с соперниками середины таблицы.

Беларусь - Высшая лига . 25-й тур
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Не начался
Неман
Гродно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложный и интересный матч предстоит для обеих команд. По сути, на три результата, учитывая неуступчивый характер хозяев. Обратил бы внимание, что «Неман» в последнее время стабильно много забивает, но и пропускает. Наверняка и здесь случится обмен голами, при этом не исключал бы ничьей», — сказал Ходасевич.

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