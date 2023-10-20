«Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Неман».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Неман» участвует в чемпионской гонке и отстаёт от лидирующего минского «Динамо» на три очка. «Торпедо» на три очка опережает ближайшего преследователя в борьбе за бронзовые медали. Обе команды максимально мотивированы на финишном отрезке сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клуб из Гродно в лучшей форме – четыре победы подряд. Жодинцы не проигрывают с начала августа, но очень много очков потеряли, расходясь миром с соперниками середины таблицы.

Сложный и интересный матч предстоит для обеих команд. По сути, на три результата, учитывая неуступчивый характер хозяев. Обратил бы внимание, что «Неман» в последнее время стабильно много забивает, но и пропускает. Наверняка и здесь случится обмен голами, при этом не исключал бы ничьей», — сказал Ходасевич.