«Лада» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.09.

«Омский «Авангард», конечно, удивил накануне всю хоккейную общественность со знаком «минус», уступив в Балашихе практически безнадёжному аутсайдеру «Витязю» 2:5, на льду арены, где «ястребы» недавно были вынужденными хозяевами на протяжении нескольких лет. Но это лирическая часть, а факты таковы, что подопечные Михаила Кравца всё ещё подвержены нестабильной игре. В принципе, 10 побед в 18 матчах тоже говорят именно об этом. Владимир Ткачёв, Рид Буше, Райан Спунер, конечно, играют результативно, но когда они «молчат», то случаются провалы, подобные балашихинскому.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Олег Браташ с «Ладой» пока в большей степени радуют болельщиков команды. На данный момент у «вазовцев» 10 побед и 11 поражений. И по набранным очкам они идут вровень с омичами и «Салаватом Юлаевым», расположившись между этими командами в турнирной таблице на пятом месте. Лидерами по результативности в последних матчах у тольяттинцев являются Остап Сафин, Никита Попугаев и Скотт Космачук. В своей предыдущей встрече волжане обыграли дома «Барыс» 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Что касается очных встреч, то тут преимущество у «Авангарда». Из 14 последних сибиряки выиграли девять.

Сегодня гости будут сверхмотивированы, если, конечно, услышат своего наставника. Тогда они обыграют хозяев без захода в овертайм», — сказал Плющев.