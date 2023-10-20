«Боруссия» Д — «Вердер»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Бундеслиги
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20 октября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Вердер». Начало — в 21:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Пауза на матчи сборных завершилась — европейские чемпионаты возвращаются! Дортмундская «Боруссия» неплохо стартовала в новом сезоне Бундеслиги: пять побед в семи матчах и ни одного поражения. Впереди домашний матч с «Вердером», который пока располагается в нижней части таблицы. Смогут ли «шмели» продлить свою беспроигрышную серию?
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