«Боруссия» Д — «Вердер»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Бундеслиги

20 октября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Вердер». Начало — в 21:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Пауза на матчи сборных завершилась — европейские чемпионаты возвращаются! Дортмундская «Боруссия» неплохо стартовала в новом сезоне Бундеслиги: пять побед в семи матчах и ни одного поражения. Впереди домашний матч с «Вердером», который пока располагается в нижней части таблицы. Смогут ли «шмели» продлить свою беспроигрышную серию?

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