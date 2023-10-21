«Ливерпуль» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.93.

«Мерсисайдское дерби мы увидим в девятом туре АПЛ – «Ливерпуль» примет дома «Эвертон». Помню, раньше это были всегда яркие и богатые на голы матчи. Сейчас «ириски», конечно, достойного сопротивления «красным» оказать не могут.

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«Эвертон» снова проводит неудачный сезон. Команда идет в нижней части таблицы и пока не имеет большого отрыва от соперников из зоны вылета. Хотя в последних турах «ириски» начали выигрывать – 3:1 с «Брентфордом» и 3:0 с «Борнмутом». Впрочем, это все соседи «Эвертона» по таблице. Подопечным Шона Дайча необходимо начать добиваться успехов в матчах с более сложными соперниками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» очень уверенно стартовал в этом сезоне, шел на серии побед. Но в последних турах перед паузой на матчи сборных команда Клоппа дважды потеряла очки – 1:2 с нынешним лидером таблицы, «Тоттенхэмом», и 2:2 с «Брайтоном». Но в остальном, проблем у «Ливерпуля» почти не возникало. Летом пришли и ушли несколько важных игроков. Несмотря на обновленный состав, коллектив продолжает показывать очень достойные результаты.

В первые месяцы «Ливерпулю» было чуть сложнее, в сравнении с «Эвертоном». Ведь команда стартовала в Лиге Европы, где пока только выигрывала – 3:1 с ЛАСКом и 2:0 с «Юнионом». В следующие два месяца график матчей у «красных» тоже будет очень плотным.

Но сейчас «Ливерпуль» свеж. Да, многие игроки уезжали в сборные. Но в целом, команда все равно будет готова к победе. Думаю, нынешний «Эвертон» не сумеет навязать борьбу географическому соседу», — сказал Павлюченко.