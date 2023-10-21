«Челси» — «Арсенал»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

21 октября состоится матч АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Челси», кажется, набрал ход: команда Маурисио Почеттино одержала три победы подряд. Но теперь предстоит сыграть с серьёзнейшим соперником — «Арсеналом». Команда Микеля Артеты в прошлом туре обыграла «Манчестер Сити» и делит первую строчку с «Тоттенхэмом». Кто победит?

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