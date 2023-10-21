«Челси» — «Арсенал»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ
Поделиться
21 октября состоится матч АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Челси», кажется, набрал ход: команда Маурисио Почеттино одержала три победы подряд. Но теперь предстоит сыграть с серьёзнейшим соперником — «Арсеналом». Команда Микеля Артеты в прошлом туре обыграла «Манчестер Сити» и делит первую строчку с «Тоттенхэмом». Кто победит?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 21 октября 2023
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
- 20 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 октября 2023
-
19:00
-
18:00
Партнерский контент