Почеттино или Артета? Получи фрибет к игре АПЛ «Челси» — «Арсенал»

21 октября состоится матч АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Маурисио Почеттино нащупал нужный путь: две победы в двух последних турах АПЛ — и команда уже на пороге первой десятки. Тот случай, когда международная пауза оказалась не на руку. Тем более что первый же матч после возвращения к клубному футболу предстоит сыграть с «Арсеналом». Команда Микеля Артеты в прошлом туре победила «Манчестер Сити»: важнейший успех, который придаст уверенности в собственных силах «канонирам». Смогут ли они победить «Челси»?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736