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UFC 294: кард участников, где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут

UFC 294: кард участников, где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут
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UFC 294 состоится 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 294 стартует в 17:00 мск, а основной — в 21:00 мск. Главный поединок карда Махачев — Волкановски ориентировочно начнётся не ранее 23:00 мск.

Посмотреть бои основного карда UFC 294, в том числе поединок Махачева и Волкановски, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 294 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Хабиб подготовил Махачева:
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В турнире примут участие сразу четыре россиянина. Помимо главного боя Ислама Махачева, Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом, а Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Помимо этих боёв, Хамзат Чимаев бросит вызов Камару Усману.

В прелимах также примут участие два представителя России. Это Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Основной кард:

  • Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);
  • Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);
  • Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);
  • Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);
  • Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).

Предварительный кард:

  • Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);
  • Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);
  • Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);
  • Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);
  • Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);
  • Натаниэль Вуд — Мухаммад Наимов (полулёгкий вес);
  • Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);
  • Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).
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