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Камару Усман – Хамзат Чимаев: какой канал покажет UFC 294, во сколько начало, прогнозы

Камару Усман – Хамзат Чимаев: какой канал покажет UFC 294, во сколько начало, прогнозы
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21 октября в со-главном поединке UFC 294 Камару Усман подерётся с Хамзатом Чимаевым. Изначально Борз должен был встретиться с Пауло Костой, но тот в последний момент отказался от боя из-за травмы. На экстренную замену вышел Нигерийский кошмар.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев
21 октября 2023, суббота. 22:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хамзат Чимаев

Смотреть бой Камару УсманХамзат Чимаев онлайн в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Камару Усман потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Леону Эдвардсу в двух последних поединках.

Теперь он решил побороться за пояс в среднем дивизионе. Всего за профессиональную карьеру Нигерийский Кошмар выиграл 20 боёв, а уступил в трёх.

Хамзат Чимаев остаётся непобеждённым бойцом с рекордом из 12 побед. В UFC он выиграл шесть поединков, а в случае, если одолеет Усмана, должен получить титульный бой.

Букмекеры оценили шансы бойцов и отдают предпочтение Чимаеву – поставить на его победу можно за 1.27. На то, что выиграет Усман, дают коэффициент 4.30. Эксперты считают, что поединок закончится досрочно: ставки на тотал больше 2.5 раунда идут 1.95, а на тотал меньше 2.5 раунда — за 1.80.

Поставить на победу Хамзата нокаутом можно за 2.85. Если Чимаев выиграет удушающим или болевым приёмом, зайдёт 4.05. Досрочная победа Усмана оценена коэффициентом 5.95.

Борз смотрит далеко в будущее:
Камару Усман — Хамзат Чимаев. Борз сделает шаг к бою со Стриклендом
Камару Усман — Хамзат Чимаев. Борз сделает шаг к бою со Стриклендом
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