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Ислам Махачев – Александр Волкановски: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 294.

Ислам Махачев – Александр Волкановски: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 294.
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 294 Ислам Махачев – Александр Волкановски.

Ставка: победа Махачева в 3-5 раунде за 3.95.

«Два совершенно разных соперника – Оливейра и Волкановски. Если австралиец реально получил короткое уведомление, то у него нет шансов подготовиться на пять раундов с Махачевым, если не брать во внимание всякие форс-мажоры.

Думаю, шансов нет. Махачев досрочно закончит бой. Александр, конечно, неудобен, но дистанция пять раундов – это слишком для бойца, который не готовился заранее. В третьем-четвёртом раунде всё закончится».

Чимаев и Махачев зажгут на UFC:
Экспресс на UFC 294 с коэффициентом 12.35: Махачев, Чимаев и Шара Буллет в одном карде
Экспресс на UFC 294 с коэффициентом 12.35: Махачев, Чимаев и Шара Буллет в одном карде
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