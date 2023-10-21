Ислам Махачев – Александр Волкановски: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 294.

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 294 Ислам Махачев – Александр Волкановски.

Ставка: победа Махачева в 3-5 раунде за 3.95.

«Два совершенно разных соперника – Оливейра и Волкановски. Если австралиец реально получил короткое уведомление, то у него нет шансов подготовиться на пять раундов с Махачевым, если не брать во внимание всякие форс-мажоры.

Думаю, шансов нет. Махачев досрочно закончит бой. Александр, конечно, неудобен, но дистанция пять раундов – это слишком для бойца, который не готовился заранее. В третьем-четвёртом раунде всё закончится».