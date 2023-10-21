«Оренбург» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» – «Факел» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 1.86.

«12-й тур Мир РПЛ открывается матчем в Оренбурге в райончике Ростоши, где своих соперников принимает «Оренбург». На сей раз в гости приезжает «Факел». Команды в одной группе в Кубке России. 2 раза они сыграли «низовые» матчи: 0:0 было в Оренбурге на искусственном поле уже при Ташуеве, еще до этого «Оренбург» обыграл «Факел» в гостях со счетом 1:0, забив в самой концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вроде бы сейчас игра у «Факела» меняется в сторону атакующего контекста и атакующего порыва, но с голами большие проблемы. Только в одном матче «Факел» забил 2 мяча. Это было в домашней игре против «Сочи», но в целом «Факел» очень прилично смотрится в обороне. Команда в последних двух матчах не пропускает, в том числе не пропустили от «Динамо», но вот сдержать «Оренбург» будет непросто, даже несмотря на то что это матч после паузы на игры сборных.

«Оренбург» в игре с «Зенитом» почувствовал, что такое правильно использовать моменты, забивать в первом тайме в домашней игре, до этого мало что у «Оренбурга» в первых таймах получалось.

Я думаю, что хороший вариант — попробовать поймать гол «Оренбурга» в первом тайме за коэффициент 1,86. «Оренбург» после поражения от «Балтики», домашняя игра, раннее начало встречи, привычный искусственный газон, и лидеры команды не уезжали в сборные, впрочем, как и у «Факела». Мой прогноз на эту встречу — «Оренбург» забьет в первом тайме», — сказал Генич.