«Рубин» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«ЦСКА отправляется в гости к «Рубину» в Казань. Дневной матч в 14 часов. «Рубин» и ЦСКА в последних своих играх в Казани выдавали не сказать что пламенное и яркое зрелище: дважды казанцы еще при Слуцком выигрывали – 1:0. В одной из встреч забил Деспотович, в другой в конце матча отличился Костюков. Затем было три матча на разных территориях. Был матч в Москве, когда ЦСКА выиграл 6:1, уверенно разобравшись с казанцами.

Сейчас у «Рубина» много изменений кадровых, покрепче стала выглядеть команда, помускулистее. И победа в Грозном абсолютно не случайно была добыта, по игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У ЦСКА вроде все лидеры в строю, травмированных нет, за исключением Дивеева все могут играть. Но кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше вернулся из расположения сборных, новички себя еще адаптируют к новым условиям. У кого-то получше получается, у того же Келвена, Давила еще себя пока ищет, тот же Файзуллаев в полном порядке.

Сложный для прогноза матч, максимально сложный. И мне кажется, здесь большого количества забитых мячей быть не должно, но и малого тоже. Вполне может быть обмен забитыми мячами. Ничья 1:1, 2:1 в ту или другую сторону, 2 0 – тоже возможно, 3:0 уже вряд ли. «2-3 гола в матче» — мой вариант на эту встречу за хороший коэффициент 2,01», — сказал Генич.