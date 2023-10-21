«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 12-го тура РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Матч РПЛ. «Динамо» выдало самый, наверное, непонятный результат за последнее время. Многие журналисты и эксперты шутили, что при Марцеле Личке «Динамо» никогда не сыграет со счетом 0:0, однако это произошло. «Динамо» сыграло такой матч с «Факелом». Вообще, в целом, конечно, у Лички команда, заточенная на атаку, это совершенно очевидно.

«Локомотив», в общем, тоже команда, которая сзади не особенно старается сидеть. Поэтому я жду от этого матча открытого футбола. Мне кажется, что обе команды будут стремиться играть вперед. Решит все, наверное, реализация и игра вратарей. Я бы отдельным поинтом этого матча выбрал бы игру голкиперов. Но в целом футбол будет довольно веселеньким.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мой вариант ставки – «обе забьют и тотал больше 2,5» за коэффициент 1,95. Достаточно высокий коэффициент.