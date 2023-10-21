«Локомотив» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру 12-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: результативная ничья за 4.30.

«Локомотив» и «Динамо» встретятся в рамках московского дерби в 12-м туре РПЛ. Интересное противостояние, соперники находятся на примерно равном уровне. Не могу так сразу тут назвать возможного победителя.

«Локомотив» неплохо провел последние матчи перед паузой на матчи сборных. Команда в четырех встречах трижды выиграла и один раз сыграла вничью. Причем не смогли обыграть «железнодорожники» довольно достойного соперника — 2:2 с «Уралом». В таблице подопечные Галактионова поднялись до четвертого места уже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» далеко не так хорошо выступало в последних матчах — всего одна победа в пяти играх. Хотя эта виктория была важной — 3:0 со «Спартаком» в Кубке. Но в РПЛ подопечные Лички идут на серии без побед. В таблице «Динамо» уже на шестом месте.

Впрочем, турнирное положение соперников не так важно сейчас — команды стоят довольно плотно друг к другу. Так, сразу четыре коллектива, включая «Динамо», имеют по 17 очков. «Локомотив» их опережает только на два балла. Так что уже после этого тура ситуация может кардинально измениться.

Да, если смотреть только на последние результаты, то «Локомотив» тут более предпочтителен для ставки на победу. Однако пауза на матчи сборных была нужна «Динамо» — клуб перезагрузился. Не уверен, что сегодня «железнодорожники» наберут три очка. Но борьбы я тут точно жду», — сказал Мостовой.