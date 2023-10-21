«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Краснодар» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.37.

«Балтика» у себя дома в Калининграде примет «Краснодар». «Балтика» все свои очки в этом сезоне РПЛ набрала, играя именно дома. Где-то «Балтике» откровенно везло, как в матче с тем же «Ахматом». Но надёжно сыграли в целом в обороне против «Оренбурга» — не пропустили. Но очки «Балтика» берёт, действительно, пока только дома — три победы и ничья с «Ростовом», вымученная в самой концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь в Калининград приезжает лидер. Как эта пауза отразится на команде Владимира Ивича — ещё большой вопрос, но «Краснодар», безусловно, фаворит. И для меня, откровенно говоря, большой такой знак вопроса — линия букмекеров, потому что на победу «Краснодара» над «Балтикой» дают коэффициент 2.37. А это лидер, команда, которая не проиграла ни разу, которая очень уверенно идёт по дистанции, набрала 27 очков из 33 возможных, показала волю, характер в игре с «Ростовом». Вот исключительно из-за коэффициента я бы здесь именно остановился на варианте победы «Краснодара». Да, проблемы могут быть у «Краснодара», безусловно, тем более там будет отсутствовать Алонсо. Основной центральный защитник травму получил в игре за сборную Парагвая. Есть проблема в середине, с учётом формы Сперцяна, но свой фаворитский статус, конечно, «Краснодар» должен подтверждать, потому что впереди непростые матчи с «Крыльями», ЦСКА и «Зенитом».

Если «Краснодар» на многое рассчитывает в сезоне — надо аутсайдера обыгрывать. За 2.37 мой прогноз победа «Краснодара», — сказал Генич.