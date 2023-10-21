«Балтика» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Балтика» – «Краснодар» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 3.5 за 3.15.

«Снова меня удивляет коэффициент на победу «Краснодара». Не так давно против «Рубина» давали около 2.3, как мне кажется, и сейчас история примерно повторяется. Я не могу понять, с чем это связано. Все так ждут, что краснодарцы начнут проигрывать?

«Балтика», на мой взгляд, играет в похожий футбол с «Рубином» — тоже старается высоко встречать. Только она ещё слабее по игрокам. Ивич знает, что с этой манерой игры делать. У «Краснодара» шикарные исполнители, которые умеют разбивать прессинг, организовывать быстрые атаки. Каждый в группе атаки обыгрывает один в один. Я уверен, что «Балтика» полетит вперёд, но её за это накажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Единственная проблема для «Краснодара» — травма Алонсо. Поэтому команда наверняка постарается максимально строго сыграть сзади, чтобы не было большого давления на защиту. А впереди моменты появятся с таким уровнем футболистов.

Ставлю на победу «Краснодара» через тотал меньше 3.5. Считаю, что дежурные 1:0 или 2:0 мы увидим от лидера чемпионата. Может быть, 2:1», — сказал Титов.