«Севилья» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.85.

«Севилья» и «Реал» Мадрид проведут матч в рамках 10-го тура Ла Лиги. Сейчас непонятно, в какой форме находятся команды после паузы на матчи сборных. Я тут не очень уверен в победе «сливочных».

«Реал» лидирует в чемпионате Испании. Но большого отрыва от преследователей у команды нет — «Жирона» имеет на два очка меньше, а «Барселона» — на три. Поражение от «Атлетико» (1:3) всё ещё остаётся единственным в этом сезоне у команды Анчелотти. В остальных противостояниях мадридцы выигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у «Севильи» дела всё ещё идут довольно плохо. В таблице команда идёт на 14-й строчке, однако её отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. Так что поражение в этом туре может опустить команду на дно турнира. И последние результаты подопечных Диего Алонсо не внушают доверия — только одна победа над «Альмерией» в шести встречах. В основном севильцы играют вничью, что и не позволяет им закрепиться в середине таблицы.

В еврокубках «Севилья» тоже успеха не добивается — 1:1 с «Лансом» и 2:2 с ПСВ. «Реал» же пока только побеждал — 1:0 с «Унионом» и 3:2 с «Наполи». На следующей неделе еврокубки возвращаются, что точно не пойдёт на пользу «Севилье».

Эта игра будет примечательной ещё и из-за встречи Серхио Рамоса со своей старой командой. Испанец всё ещё находится в неплохой форме и часто помогает клубу добывать очки. Сегодня, думаю, «Севилья» не проиграет. Футболисты будут свежими после паузы на матчи сборных. У «Реала» намного больше игроков участвовали в матчах сборных», — сказал Мостовой.