«Челси» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.34.

«Лондонское дерби пройдёт в очередном туре АПЛ – «Челси» сыграет с «Арсеналом». Соперники находятся совсем в разных ситуациях. Думаю, «канониры» тут наберут три очка.

«Челси» перед паузой на матчи сборных сумел исправить ситуацию, в которую попал на старте сезона. Так, клуб почти только терял очки и шёл в нижней части таблицы. Но сперва «синие» сумели обыграть в Кубке лиги «Брайтон» (1:0), после чего также выиграли в АПЛ – 2:0 с «Фулхэмом» и 4:1 с «Бёрнли». То, что команда Почеттино когда-то начнёт выигрывать, было очевидным. Это довольно сильный и крепкий коллектив, которому не хватает сыгранности. Но сейчас клуб обрёл уверенность в себе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» же доказал свой высокий уровень ещё в прошлом сезоне. Сейчас клуб тоже показывает очень хорошие результаты. Единственное поражение «канониров» со старта сезона было в Лиге чемпионов – 1:2 от «Ланса». Хотя в 1-м туре команда Артеты уверенно победила ПСВ – 4:0. В АПЛ «Арсенал» почти только побеждал. Особенно важной была игра клуба перед паузой на матчи сборных с «Манчестер Сити». Коллектив из Лондона сумел нейтрализовать сильные стороны соперника и победил его с минимальным счётом 1:0.

Да, «Челси» начал побеждать. Состав у команды очень приличный, так что рассчитывать на частые поражения уже не стоит. Однако «Арсенал» сейчас, конечно, сильнее. «Канониры» готовы к борьбе за титул. «Синим» до такого уровня ещё далеко», — сказал Павлюченко.