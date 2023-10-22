«Спартак» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Спартак» и «Пари НН» встретятся в очередном туре РПЛ. Сейчас у «красно-белых» совсем непонятная ситуация внутри команды. Так что не уверен, что московский клуб точно победит.

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Еще во время паузы на матчи сборных стали известны подробности конфликта Абаскаля с некоторыми игроками, писали про отстранение Соболева. Ранее у тренера были проблемы с Джикией, который перестал регулярно проходить в основной состав. Так что совсем не ясно, в каком настрое будут «красно-белые» принимать дома «Пари НН».

И такая ситуация совсем не вовремя происходит для коллектива. «Спартак» идет на небольшой серии без побед – 0:4 от «Крыльев Советов» и 0:3 от «Динамо», а также 2:2 с ЦСКА. Вообще, уже несколько месяцев мы наблюдаем ситуацию, когда «красно-белые» выходят на небольшую серию побед, после чего снова начинают часто терпеть неудачи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Пари НН» сезон тоже проходит довольно нестабильно. Впрочем, сейчас в таблице команда идет на седьмом месте. У ее соседей выше и ниже, в число которых входит и «Спартак», по 17 очков. Так что неясно, где соперники окажутся уже после этого тура.

В последнее время нижегородцы чередуют победы с поражениями и ничьими. Важной можно назвать викторию коллектива в последнем туре РПЛ – 2:0 с «Крыльями Советов», идущими на верхушке таблицы. Учитывая такие результаты, «Спартаку» сейчас точно будет трудно. Команда находится не в лучшем эмоциональном состоянии.

Я не уверен в том, кто тут точно выиграет. Но думаю, голы с обеих сторон мы увидим», — сказал Мостовой.

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