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Ислам Махачев — Александр Волкановски: ставка Камила Гаджиева на бой UFC 294

Ислам Махачев — Александр Волкановски: ставка Камила Гаджиева на бой UFC 294
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Известный промоутер Камил Гаджиев дал прогноз на бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, который состоится в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

Ставка: досрочная победа Махачева за 2.50.

«Сколько продлится поединок Махачева и Волкановски? Предположу, что этот бой должен закончиться досрочной победой Ислама. Большинство зрителей, болельщиков помнит первый бой, который напоминает о том, что не было никакого тотального доминирования, что бой был равный, безусловно, это так и есть. Мне кажется, что причиной этого была психология.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Александр Волкановски

В этот раз Ислам подготовится лучше, на мой взгляд, именно психологически, и всё-таки докажет свой более высокий класс, тем более не надо забывать, что он всё-таки чемпион лёгкого веса, а Волкановски — полулёгкого. Поэтому мой прогноз — это досрочная победа Ислама Махачева, при этом бой не будет простым, не будет односторонним, как это было с Оливейрой. Бой будет сложным, Махачев за счёт борьбы сможет навязать свой рисунок», — сказал Гаджиев.

Ждём уверенную победу!
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